В Казани специалисты сферы услуг стали переходить из Instagram на «Авито»

Казанские специалисты сферы услуг стали переходить из соцсети Instagram на платформу «Авито Услуги». Такие данные приводят аналитики этого сервиса.

В частности, за период с 10 по 16 марта этого года на 7% выросло количество объявлений от бьюти-мастеров в сравнении с началом марта, а по сравнению с 2021 годом — на 20%. От специалистов в сфере обучения предложений стало больше на 4%, от представителей в сфере дизайна, рекламы и фотографии — на 5%.

Жители Казани также стали чаще интересоваться предложениями на этой платформе. В середине марта в сравнении с его началом спрос на услуги специалистов в сфере обучения вырос на 47%, в рекламной сфере — на 31%, в сфере косметологии — на 12%.

Фото: realnoevremya.ru

11 марта Роскомнадзор объявил о решении заблокировать Instagram на территории России. Это объяснили необходимостью обеспечить психологическое здоровье населения России. 14 марта соцсеть была официально внесена в реестр запрещенных сайтов.

Ранее Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram. Надзорное ведомство попросило суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность на российской территории. Сделано это было из-за того, что Meta временно разрешила призывы к насилию в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских военных из-за российской спецоперации на Украине.

Дарья Акимова