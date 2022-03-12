Роскомнадзор объяснил блокировку Instagram защитой психологического здоровья россиян

В Роскомнадзоре объяснили блокировку социальной сети Instagram необходимостью обеспечить психологическое здоровье населения России. Об этом сообщает RT.



В первую очередь это касается детей и подростков. В ведомстве выразили надежду, что российские пользователи оперативно перейдут из этой соцсети в «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Фото: realnoevremya.ru

О решении заблокировать соцсеть на территории России сообщили вчера в Роскомнадзоре. Процедура введения ограничений на доступ к Instagram завершится в полночь 14 марта. Таким образом, пользователи получают дополнительные 48 часов для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие соцсети, а также для уведомления своих контактов и подписчиков.



Решение о блокировке Instagram в России прокомментировал его глава Адам Моззери. Он считает это неправильным, так как запрет отрежет 80 миллионов человек в РФ друг от друга и от остального мира, ведь примерно 80% россиян подписаны на аккаунты вне страны.



Дарья Акимова