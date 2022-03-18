Центр им. Гамалеи подал документы для регистрации назальной вакцины от COVID-19

Центр им. Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины против коронавируса, сообщил директор центра Александр Гинцбург.



По его словам, отчет для получении регистрации препарата был загружен вчера, а сегодня Минздрав получил документы. В случае если замечаний не будет, то по результатам первой-второй фазы регистрация и разрешение на гражданский оборот будут получены в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Гинцбург заявил, что побочных эффектов после применения назальной вакцины не зафиксировано.

В России зарегистрировали тест-систему для определения иммунитета после использования назальной вакцины от коронавируса. Наличие иммунитета будет определяться не только по анализу крови, но и по мазку из носа.

Фото: realnoevremya.ru

В начале февраля Гинцбург заявил, что при использовании назальной вакцины от COVID-19 может быть увеличен интервал для ревакцинации. Также он добавил, что клинические испытания интраназальной вакцины могут завершиться в течение 2—2,5 месяца.

Вирусолог и директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков заявлял, что назальная вакцина от COVID-19 может оказаться для организма опаснее внутримышечной. По его словам, связано это с тем, что при вводе вакцины через нос выше вероятность задеть жизненно важные органы. Поэтому сделать укол в мышцу безопаснее из-за отсутствия близости с ними. В этом случае препарат попадает в лимфатические узлы. Также в мозг может попасть вирус или антиген.

Маргарита Головатенко