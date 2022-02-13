Вирусолог Чумаков заявил о возможной опасности назальных вакцин от COVID-19

Вирусолог и директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков заявил, что назальная вакцина от COVID-19 может оказаться для организма опаснее внутримышечной. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале «Посоветуйте, доктор!».

По его словам, связано это с тем, что при вводе вакцины через нос выше вероятность задеть жизненно важные органы. Поэтому сделать укол в мышцу безопаснее из-за отсутствия близости с ними. В этом случае препарат попадает в лимфатические узлы. Также в мозг может попасть вирус или антиген.

Чумаков добавил, что по этой причине все назальные медикаменты проходят большую оценку безопасности. И с ними нужно быть весьма аккуратными.

Фото: Ринат Назметдинов

В начале февраля глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что При использовании назальной вакцины от COVID-19 может быть увеличен интервал для ревакцинации. Также он добавил, что клинические испытания интраназальной вакцины могут завершиться в течение 2—2,5 месяца.

Дарья Акимова