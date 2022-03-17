Житель Татарстана предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на 51 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении 63-летнего директора ООО «Арслан», который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



По версии следствия, в 2019 году мужчина вносил в налоговые декларации и другие документы ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с тремя контрагентами. Тем самым обвиняемый уклонился от уплаты налога на сумму свыше 51 млн рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Свою вину директор организации не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В прошлом месяце в республике было возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «ИК ТехВент» по п. «б» ч. 2 статьи 199 УК РФ по факту неуплаты налогов на сумму более 127,2 млн рублей. Злоумышленник вносил в документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 17 контрагентами.

Диана Жиленкова