МИД РФ: продолжительность спецоперации будет зависеть от готовности Киева выполнить требования России

Продолжительность специальной военной операции на Украине будет зависеть от готовности Киева выполнить требования России. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ.

— Подчеркну еще раз то, что не хотят видеть ни западные средства массовой информации, ни тем более западный истеблишмент: эта спецоперация не направлена против мирного населения, — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она в очередной раз напомнила, что у России нет цели захватить или разрушить Украину. Нет в планах и свержения действующего президента страны Владимира Зеленского.

В ведомстве призвали режим Зеленского подумать о судьбе страны. При этом в МИД РФ пообещали, что Москва приложит все усилия, чтобы преступления киевского режима против человечности не остались безнаказанными, пишет ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

О начале специальной военной операции президент России Владимир Путин сообщил 24 февраля, а уже 28 февраля состоялся первый раунд российско-украинских переговоров. Сейчас делегации Москвы и Киева встречаются в формате видеоконференций.

Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский рассказал, что переговоры России и Украины идут тяжело и медленно. По его словам, «буквально каждая цифра, каждая буква в договорах» обсуждается с украинской стороной с особой тщательностью.



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Татьяна Демина