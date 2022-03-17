Судный день Павла Лоханова: обморок жены, допрос экс-подчиненных и рассуждения о матером уголовнике

Фото: Ирина Плотникова

Вызовом скорой закончился первый день суда над отставным VIP-чиновником Татарстана. После оглашения обвинения и допроса двух свидетелей суд продлил обвиняемому в получении особо крупной взятки арест. При оглашении этого решения супруга Павла Лоханова упала в обморок. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Я не предпринял ничего такого, чем мог быть нарушить закон»

Перед Московским райсудом Казани предстал сегодня бывший управляющий отделением Фонда соцстраха в Татарстане Павел Лоханов. По версии обвинения, он в сентябре 2021 года получил 2,4 млн рублей — часть взятки в 4 млн рублей за помощь фирме-поставщику «РСС-Мед».



Как передает журналист «Реального времени», на старт процесса пришли близкие подсудимого, ряд свидетелей из числа сотрудников ФСС и еще двое экс-подчиненных Лоханова, назвавшиеся слушателями. Интересы обвиняемого в процессе представляют адвокаты Павел Мазуренко и Вадим Максимов.

Факт передачи денег был зафиксирован оперативниками экономической полиции, однако задержать машину и Лоханова на улице Декабристов они не успели — догнали Infiniti лишь на Тэцевской, причем перед принудительной остановкой чиновник успел выбросить из салона пакет с деньгами. В ходе предварительного следствия Лоханов признал факт получения этого пакета, но просил считать его действия покушением на мошенничество. В СК с этим не согласились.

На заседании гособвинитель, старший помощник прокурора Московского района Руслан Зайнуллин огласил обвинительное заключение.

Руслан Зайнуллин. Фото: Ирина Плотникова

После его речи подсудимый заявил, что с обвинением не согласен:



— Ваша честь, вину по вменяемой мне статье 290 части 6 [УК РФ] я не признаю. Поскольку я не предпринял ничего такого, чем мог быть нарушить закон. Все мои действия могут быть квалифицированы только в рамках статьи 159-й (мошенничество, — прим. ред.).

Павел Лоханов. Фото: Ирина Плотникова

«Это прекрасный руководитель, прекрасный человек»

Первым допрошенным в суде свидетелем по делу об особо крупной взятке для экс-управляющего региональным отделением ФСС в Татарстане Павла Лоханова стал исполняющий обязанности управляющего Фердинат Закиров. На заседании он сообщил, что ранее работал заместителем Лоханова, а после его задержания был назначен исполнять обязанности руководителя. По отношениям фонда с компанией-поставщиком «РСС-Мед» Закиров рассказал мало — припомнил, что ранее эту сферу не курировал, но знает: фонд выдвигал претензии по поводу частичного неисполнения обязательств.

Фердиант Закиров Фото: Ирина Плотникова

Закиров пояснил — после задержания Лоханова фонд обжаловал решение Арбитражного суда РТ, которым исковые требования ФСС к данному поставщику были снижены с 14 млн до 100 тысяч рублей. Однако апелляционная и кассационные инстанции посчитали — решение было верным.

На вопрос защиты о личных качествах подсудимого и.о. управляющего отделением ФСС в РТ дал Лоханову отличную характеристику со ссылкой на «мнение большинства коллектива»:

— Это прекрасный руководитель, прекрасный человек и прекрасный отец. Всегда за людей переживал, прежде всего чтобы комфортно было работать и чтобы те, кто нуждается в нашей помощи, получали ее своевременно и в полном объеме.

Допросили также бывшего начальника правового отдела этой организации Анатолия Федосова. Он подтвердил — перед вторым заседанием арбитража по иску фонда к поставщику «РСС-Мед» Лоханов звонил ему на мобильный и просил особо не усердствовать. Со слов свидетеля, данное указание он не понял и ничего в процессе делать не стал — от иска не отказывался, даже подавал по нему новые документы.



«Неужели это в одночасье делает меня матерым уголовником?»

В финале первого заседания по существу дела Московский райсуд Казани продлил арест Лоханову до 24 мая. Его супруга после слов судьи упала в обморок. В суд вызвали скорую, чтобы оказать первую помощь. Медики скорой закончили работу. Госпитализировать супругу обвиняемого не стали. По данным источников «Реального времени», на фоне стресса и заболеваний у женщины подскочило давление.

Супруга Павла Лоханова слева. Фото: Ирина Плотникова

На заседании защитники Павел Мазуренко и Вадим Максимов напомнили суду о заслугах Лоханова и полученных благодарностях от президентов РФ и РТ, а еще о том, что вся нагрузка по содержанию семьи с пятью детьми вот уже полгода лежит на супруге обвиняемого. А ее состояние здоровья довольно сложное. «В любой момент может быть госпитализирована», — сообщил Максимов.

Павел Мазуренко и Вадим Максимов. Фото: Ирина Плотникова

Павел Лоханов также выступил против дальнейшего содержания под стражей:

— Даже если я совершил неправомерный поступок, неужели это в одночасье делает меня матерым уголовником? — возмутился подсудимый, комментируя позицию прокуратуры в части доводов, что он может продолжить заниматься преступной деятельностью и скрыться: — Гособвинение, как мантру, это повторяет...

Павел Лоханов. Фото: Ирина Плотникова

— Я уже безработный. Куда я могу скрыться, если у меня пятеро детей и моя супруга уже 170 дней одна заботится о них и находится на грани морального и физического истощения... Хочу оказаться дома, чтобы оказать ей помощь и вывести из депрессии моих детей. Неужели с учетом 21 года, что я отдал служению отечеству, я не заслужил?

Ирина Плотникова