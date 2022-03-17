Супруга экс-главы ФСС в РТ упала в обморок после решения суда о продлении ареста

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Обвиняемому в получении взятки Павлу Лоханову и его адвокатам не удалось добиться возвращения к жене и пятерым детям. В финале первого заседания по существу дела Московский райсуд Казани продлил арест экс-управляющему региональным отделением Фонда соцстраха до 24 мая. Его супруга после слов судьи упала в обморок, передает с места журналист «Реального времени».



В суд вызвали скорую, чтобы оказать женщине первую помощь. На данный момент медики скорой закончили работу. Госпитализировать супругу обвиняемого не стали. По данным источников «Реального времени», на фоне стресса и заболеваний у женщины подскочило давление.

На заседании защитники Павел Мазуренко и Вадим Максимов напомнили суду о заслугах Лоханова и полученных благодарностях от президентов РФ и РТ, а еще о том, что вся нагрузка по содержанию семьи с пятью детьми вот уже полгода лежит на супруге обвиняемого. А ее состояние здоровья довольно сложное. «В любой момент может быть госпитализирована», — сообщил Максимов.

Павел Лоханов также выступил против дальнейшего содержания под стражей. «Даже если я совершил неправомерный поступок, неужели это в одночасье делает меня матерым уголовником?» — возмутился подсудимый, комментируя позицию прокуратуры в части доводов, что он может продолжить заниматься преступной деятельностью и скрыться: «Гособвинение, как мантру, это повторяет...»

— Я уже безработный. Куда я могу скрыться, если у меня пятеро детей и моя супруга уже 170 дней одна заботится о них и находится на грани морального и физического истощения... Хочу оказаться дома, чтобы оказать ей помощь и вывести из депрессии моих детей. Неужели с учетом 21 года, что я отдал служению отечеству, я не заслужил?..

На сегодняшнем заседании успели огласить обвинительное заключение и допросить двух свидетелей — нынешнего и.о. руководителя ФСС в РТ Фердината Закирова и бывшего начальника правового отдела этой организации Анатолия Федосова. Последний подтвердил — перед вторым заседанием арбитража по иску фонда к поставщику «РСС-Мед» Лоханов звонил ему на мобильный и просил особо не усердствовать. Со слов свидетеля, данное указание он не понял и ничего в процессе делать не стал — от иска не отказывался, даже подавал по нему новые документы.

Напомним, по версии обвинения, в сентябре Лоханов получил 2,4 млн рублей — часть взятки в 4 млн рублей — за помощь фирме-поставщику по защите от арбитражного иска ФСС на 14 млн рублей (суд удовлетворил его лишь на 100 тысяч рублей), отказ от апелляционного обжалования решения и покровительство в будущем. Вину подсудимый не признает.

Ирина Плотникова