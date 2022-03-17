«290-ю не признаю»: в Казани начался суд над экс-главой отделения ФСС Павлом Лохановым

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Перед Московским райсудом Казани предстал сегодня бывший управляющий отделения Фонда соцстраха в Татарстане Павел Лоханов. По версии обвинения, именно на территории Московского района он в сентябре 2021 года получил 2,4 млн рублей — часть взятки в 4 млн рублей за помощь фирме-поставщику «РСС-Мед».



Как передает журналист «Реального времени», на старт процесса пришли близкие подсудимого, ряд свидетелей из числа сотрудников ФСС и еще двое экс-подчиненных Лоханова, назвавшиеся слушателями. Интересы обвиняемого в процессе представляют адвокаты Павел Мазуренко и Вадим Максимов.

Факт передачи денег был зафиксирован оперативниками экономической полиции, однако задержать машину и Лоханова на улице Декабристов они не успели — догнали Infiniti лишь на Тэцевской, причем перед принудительной остановкой чиновник успел выбросить из салона пакет с деньгами.

В ходе предварительного следствия Лоханов признал факт получения этого пакета, но просил считать его действия покушением на мошенничество. В СК с этим не согласились.

Сегодня перед началом заседания Лоханов успел пообщаться с женой и высказать претензии журналистам по части фотосъемки: «Дайте отдышаться!» Отвечая на вопрос журналиста «Реального времени» об уголовном деле против замруководителя ФСС Титова, его бывший шеф заявил: «Я уже полгода здесь и не владею информацией».

На заседании гособвинитель, старший помощник прокурора Московского района Руслан Зайнуллин огласил обвинительное заключение. После его речи подсудимый заявил, что с обвинением не согласен:

— Ваша честь, вину по вменяемой мне статье 290 части 6 [УК РФ] я не признаю. Поскольку я не предпринял ничего такого, чем мог быть нарушить закон. Все мои действия могут быть квалифицированы только в рамках статьи 159-й (мошенничество, — прим. ред.)».

Со слов Лоханова в суде, деньги он получил лишь за подготовку рекомендаций для «РСС-Мед» к защите и действовал при этом не как должностное лицо.



Оценивать доказательства обвинения и защиты предстоит судье Дмитрию Игонину, в прошлом — сотруднику Следкома.



Напомним, по историям госконтрактов «РСС-Мед» на поставку средств гигиены и реабилитации для инвалидов силовики возбудили дела против двух руководителей ФСС в Татарстане — сначала на Павла Лоханова, затем на его заместителя Геннадия Титова.

В первом случае компания-поставщик отбивалась в суде от иска ФСС на 14 млн рублей в связи с нарушениями при поставках на 56,7 млн рублей. По версии силовиков, обещая помощь за взятку, Лоханов сам разработал линию защиты фирмы-поставщика, а еще дал указание начальнику правового отдела отделения фонда — «не прилагать в арбитраже усилий по взысканию неустойки с «РСС-Мед».

Во втором случае тот же поставщик одержал победу на объявленных ФСС торгах, однако два госконтракта на 220 млн рублей так и не получил. Титова обвиняют в даче незаконных и необоснованных указаний подчиненным, которые в итоге отклонили заявки «РСС-Мед». Дело замуправляющего расследуется по статьям о превышении полномочий и создании помех бизнесу.