В Казани суд допросил и.о. главы отделения ФСС по делу Лоханова

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Первым допрошенным в суде свидетелем по делу об особо крупной взятке для экс-управляющего региональным отделением ФСС в Татарстане Павла Лоханова стал исполняющий обязанности управляющего Фердинат Закиров, передает из Московского райсуда журналист «Реального времени».



На заседании он сообщил, что ранее работал заместителем Лоханова, а после его задержания был назначен исполнять обязанности руководителя. По отношениям фонда с компанией-поставщиком «РСС-Мед» Закиров рассказал мало — припомнил, что ранее эту сферу не курировал, но знает — фонд выдвигал претензии по поводу частичного неисполнения обязательств.

Закиров пояснил — после задержания Лоханова фонд обжаловал решение Арбитражного суда РТ, которым исковые требования ФСС к данному поставщику были снижены с 14 млн до 100 тысяч рублей. Однако апелляционная и кассационные инстанции посчитали — решение было верным.

На вопрос защиты о личных качествах подсудимого и.о. управляющего отделением ФСС в РТ дал Лоханову отличную характеристику со ссылкой на «мнение большинства коллектива»: «Это прекрасный руководитель, прекрасный человек и прекрасный отец. Всегда за людей переживал, прежде всего чтобы комфортно было работать и чтобы те, кто нуждается в нашей помощи, получали ее своевременно и в полном объеме».

Напомним, Лоханова обвиняют в получении 2,4 млн рублей — части взятки в 4 млн рублей. На старте процесса он заявил, что этого преступления не совершал.