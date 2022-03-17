В Татарстане продолжается производство автомобилей Aurus

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на индустриальной площадке в ОЭЗ «Алабуга» продолжается производство автомобилей Aurus. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно заявлению компании, производственные мощности в республике не остановлены, а операционная деятельность компании ведется в необходимом объеме.

В компании также отметили, что идет подготовка завода к серийному производству внедорожника Komendant согласно утвержденному графику. Автомобиль запустят к концу 2022 года. Премьера внедорожника состоится в течение этого года. Точную дату и место объявят позднее.

Серийное производство Aurus началось в ОЭЗ «Алабуга» в мае 2021 года. Представительские автомобили Aurus создаются с 2013 года по заказу Минпромторга России. В развертывание мощностей инвестировано около $25 млн. В линейке ООО «Аурус» представлены седан, минивэн и внедорожник.



Фото: Максим Платонов

3 марта завод «Соллерс Форд», находящийся в Елабуге, сообщил о приостановке производства автомобилей в связи с решением Ford Motor Company о временной приостановке деятельности и операций совместного предприятия. В тот же день в компании объявили, что сборочное производство представительских автомобилей Aurus не остановлено и продолжает работу, несмотря на остановку конвейера в Алабуге.

Дарья Акимова