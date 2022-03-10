Уроженец Чистопольского района Татарстана погиб в ходе военной операции на Украине

Уроженец Чистопольского района Татарстана — младший сержант Семен Соловьев — погиб в ходе военной операции на Украине.



Семен Соловьев родился в 1983 году в Чистопольском районе, проходил службу в войсковой части 12676, в 126-й отдельной бригаде береговой охраны в селе Перевальное в Крыму. Первый контракт на воинскую службу он заключил в мае 2016 года, второй — в 2019 году сроком на пять лет.

— Наш земляк выполнял свой воинской долг, участвуя в специальной военной операции, и погиб при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины, — сказано в сообщении на официальной странице Чистопольского района в Instagram.

В последние годы Семен Соловьев проживал с семьей в городе Алушта. Они с супругой воспитывали троих детей. Родители младшего сержанта живут в селе Галактионово. Похороны Семена Соловьева состоятся в городе Феодосия в Крыму.

Военный комиссар Андрей Пичушкин совместно с главой Чистопольского района Дмитрием Ивановым выразили соболезнования семье Соловьева.



На прошлой неделе стало известно о гибели на Украине уроженца Татарстана, младшего сержанта Станислава Герасимова. В спецоперации на Украине погиб и уроженец Нижнекамска Ильнур Сибгатуллин. 3 марта во время церемонии прощания представитель командования ВДВ РФ Михаил Давыдов предложил увековечить имя павшего защитника Отечества, установив мемориальную доску на его доме или назвав в честь него одну из улиц города. Подробнее о том, как в Нижнекамске простились со своим героем, — в репортаже «Реального времени».

Маргарита Головатенко