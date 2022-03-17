Минцифры зафиксировало беспрецедентные атаки на сайты органов власти

В Минцифры заявили, что на сайты органов власти фиксируются беспрецедентные атаки, сообщает RT.

В связи с этим планируется организовать работу по фильтрации зарубежного трафика.

После начала специальной операции на Украине участились атаки на сайты российских ведомств и СМИ. В работе российских сайтов СМИ особенно сильные сбои наблюдались в феврале. Неполадки в работе наблюдались в работе сайтов «РИА Новости», ТАСС, «Коммерсант», РБК, «Известия». На той же волне DDoS-атаке подвергался сайт «Реального времени».

Вчера утром сайты арбитражных судов России были взломаны и интернет-пользователи не могли получить к ним доступ. Пользователи сообщили, что примерно до 6 утра сайты еще были доступны, однако вместо привычного интерфейса на них можно было увидеть нецензурную брань.

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Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов на внеплановом заседании Совета Безопасности РТ призвал усилить меры по обеспечению информационной безопасности.

В Башкирии создали штаб по обеспечению региональной кибербезопасности. Распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров 10 марта.

Маргарита Головатенко