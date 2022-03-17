Минцифры зафиксировало беспрецедентные атаки на сайты органов власти
В Минцифры заявили, что на сайты органов власти фиксируются беспрецедентные атаки, сообщает RT.
В связи с этим планируется организовать работу по фильтрации зарубежного трафика.
После начала специальной операции на Украине участились атаки на сайты российских ведомств и СМИ. В работе российских сайтов СМИ особенно сильные сбои наблюдались в феврале. Неполадки в работе наблюдались в работе сайтов «РИА Новости», ТАСС, «Коммерсант», РБК, «Известия». На той же волне DDoS-атаке подвергался сайт «Реального времени».
Вчера утром сайты арбитражных судов России были взломаны и интернет-пользователи не могли получить к ним доступ. Пользователи сообщили, что примерно до 6 утра сайты еще были доступны, однако вместо привычного интерфейса на них можно было увидеть нецензурную брань.
Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов на внеплановом заседании Совета Безопасности РТ призвал усилить меры по обеспечению информационной безопасности.
В Башкирии создали штаб по обеспечению региональной кибербезопасности. Распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров 10 марта.
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