Минниханов поручил принять меры по усилению информационной безопасности

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов на внеплановом заседании Совета Безопасности РТ призвал усилить меры по обеспечению информационной безопасности.



— В целях дестабилизации общественно-политической ситуации распространяется недостоверная информация, в том числе заведомо ложные сообщения об угрозе совершения террористических актов. На фоне последних событий в Татарстане отмечается существенный рост информационного давления на население, — отметил президент РТ.

Минниханов в связи со сложившейся ситуацией поставил задачу принять исчерпывающий комплекс организационных и правовых мер, обеспечивающих устойчивость системы безопасного функционирования социальной и экономической сфер региона.

Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин сообщил, что республиканские информационные ресурсы стали часто подвергаться DDos-атакам, в связи с чем ведомство усилило работу над выявлением таких атак на базы данных информационных систем в Татарстане.

Фото: пресс-служба президента РТ

Вчера Управление ФСБ России по Татарстану предупредило жителей республики о провокациях на фоне политической обстановки на Украине. По информации ведомства, с иностранных сервисов электронных почтовых ящиков стало распространяться больше сообщений о ложных угрозах терроризма в отношении жизненно важных региональных объектов. Дополнительно увеличилось количество звонков с мобильных номеров, которые принадлежат украинским операторам сотовой связи. Как сообщили в УФСБ по РТ, массовые звонки и рассылки электронных сообщений используются деструктивно настроенными проукраинскими силами, чтобы распространить фейки.

Маргарита Головатенко