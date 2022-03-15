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Башкирия развернула штаб по кибербезопасности

13:33, 15.03.2022
Башкирия развернула штаб по кибербезопасности
Фото: pixabay.com

В Башкирии создали штаб по обеспечению региональной кибербезопасности. Распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров 10 марта.

Штаб должен обеспечивать «информационную безопасность, координацию деятельности и организацию функционирования системы отчетности по инцидентам в области кибербезопасности».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В его состав вошли: глава региона, представители его администрации, главы министерств экономического развития и инвестиционной политики, цифрового развития государственного управления, силовых структур, передает «Интерфакс».

С начала военной операции на Украине хакеры проводят кибератаки на российские правительственные сайты. Серия хакерских атак затронула и сайты российских СМИ. Масштабной атаке подвергся и сайт «Реального времени».

На прошлой неделе в Минцифры РТ сообщали, что количество атак на государственные сервисы в Татарстане после начала военной спецоперации на Украине в среднем выросло в семь раз. В основном хакеры атаковали республиканский сайт госуслуг и сайт электронного образования республики.

Татьяна Леухина
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