Международная ассоциация бокса запретила россиянам участвовать в международных соревнованиях

Международная ассоциация бокса (IBA) объявила о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС.

Решение касается всех турниров под эгидой организации. Также были отменены или перенесены международные соревнования, которые планировалось провести в России в течение этого года. Кроме того, санкции были применены против спортсменов и официальных лиц из Белоруссии. Решение будет действовать до особого уведомления.

Федерация бокса России заявила, что считает это решение неправомерным. По мнению организации, спорт должен оставаться вне политики при любых обстоятельствах.

Накануне Международная федерация тяжелой атлетики отстранила спортсменов из РФ от соревнований. Оно касается международных и континентальных соревнований. Также запрещено проведение мероприятий на территории России.



Дарья Акимова