FIBА приостановила рассмотрение заявки России на проведение Евробаскета-2025

Фото: Максим Платонов

Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) приостановил рассмотрение заявки России на проведение чемпионата Европы 2025 года в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Москва и Пермь претендовали на проведение Евробаскета-2025. Чемпионат готовы принять Украина, Финляндия, Кипр, Венгрия и Латвия. При этом групповой этап согласны провести только Кипр и Финляндия.

Фото: Максим Платонов

1 марта Международная федерация баскетбола отстранила российских спортсменов и официальных лиц от участия во всех соревнованиях под эгидой организации. Решение приняли в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета.

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Дарья Акимова