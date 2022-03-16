США окажут оборонную помощь Украине на $1 млрд

На текущей неделе американское правительство окажет Украине оборонную помощь на $1 млрд. Об этом сообщил лидер США Джо Байден.

По его словам, в субботу администрация президента распорядилась передать дополнительно $200 млн на поддержку бесперебойной поставки на Украину вооружения и обеспечения оборонных нужд. Теперь Байден решил выделить еще $800 млн на дополнительные оборонные системы, передает «РИА Новости».

Фото: commons.wikimedia.org

Вчера Байден подписал утвержденный Конгрессом бюджет на остаток текущего года, предусматривающий помощь Украине в размере $13,6 млрд. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американское правительство планирует выделить еще свыше $186 млн на оказание гуманитарной помощи украинцам.

Несколько дней назад сообщалось, что Организация Объединенных Наций (ООН) выделит еще $40 млн на оказание гуманитарной помощи населению Украины. Средства предусмотрены на поставку необходимых запасов продуктов питания, воды, лекарств и др.

Диана Жиленкова