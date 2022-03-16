Президент Казахстана Токаев призвал запретить занимать госдолжности родственникам президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ввести запрет для родственников главы государства занимать политические госдолжности, сообщает «РИА Новости».



Касым-Жомарт Токаев заявил, что глава государства «должен выступать и гарантом равенства возможностей для всех граждан», поэтому для родственников президента введут «законодательный запрет занимать должности политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе».

Токаев заявил, что в январе захватить власть в государстве планировали внешние и внутренние враги Казахстана. По его словам, целью беспорядков было смещение руководства страны.

В феврале этого года Токаев прибыл на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москву. Российский лидер на встрече заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд. Однако стране удалось выстоять в этом испытании «благодаря усилиям властей».

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Протесты в Казахстане вспыхнули в начале 2022 года. Началось все 2 января — в некоторых регионах страны прошли митинги из-за повышения цен на сжиженный газ. С 1 января стоимость литра этого топлива выросла почти вдвое — до 120 тенге ($0,27 — около 20 рублей). Требованием местного населения было понижение цены до 50—60 тенге ($0,13 — примерно 9 рублей). Токаеву пришлось отправить правительство Казахстана в отставку и попросить помощи у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Напомним, по мнению президента Казахстана, основной причиной проходивших в стране беспорядков стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных. Он отметил, что эти события обнажили проблемы, которые копились не один год.

Маргарита Головатенко