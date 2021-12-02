Роскомнадзор хочет заблокировать еще шесть VPN-сервисов в России

Роскомнадзор сообщил о планах блокировки еще шести VPN-сервисов в России, сообщает RT со ссылкой на сообщение ведомства.



Под угрозу блокировки попали сервисы Betternet, Lantern, X–VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel.

До этого Роскомнадзор блокировал сервисы Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.

Фото: pixabay.com

С 17 июня РКН ввел ограничение на использование сервисов VyprVPN и Opera VPN на территории России. После этого в России в браузерах Opera приостановили поддержку сервисов VPN «в той форме, в которой она оказывалась ранее». В компании заявили, что это позволит придерживаться конфиденциальности и безопасности пользователей.



Сообщалось, что российские компании, которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах, ограничения не затронут. К ним относятся 130 компаний и более 200 технологических процессов.

Маргарита Головатенко