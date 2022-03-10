Вице-спикер Совфеда: выход России из СЕ предполагает денонсацию Устава и Конвенции по правам человека

Выход России из Совета Европы предполагает одновременную денонсацию Устава организации и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

При этом денонсация не освобождает страну от ее обязательств по Конвенции в отношении любого действия, которое могло стать нарушением таких обязательств и могло быть совершено ею до даты вступления денонсации в силу.

Фото: wikimedia.org

Членство России в Совете Европы прекратится в конце текущего финансового года, пишет ТАСС.

Сегодня МИД России заявил, что РФ больше не будет участвовать в Совете Европы. 25 февраля Комитет министров Совета Европы приостановил права России в организации.



Татьяна Леухина