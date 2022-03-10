МИД: Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы

В МИД РФ заявили, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно тексту заявления, Россия не намерена мириться с действиями западных стран по замене международного права своим порядком. В ведомстве отметили, что Евросоюз и НАТО продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в европейских странах.

«Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования», — сообщается в заявлении.

25 февраля Комитет министров Совета Европы приостановил права России в организации. Согласно заявлению, приостановка прав РФ в организации была временная. Каналы коммуникации остаются открытыми.



Дарья Акимова