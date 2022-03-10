В Кремле прокомментировали вопрос о выходе России из Совета Европы

Выход России из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его институтов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не стал комментировать вопрос о том, при каких условиях Россия может вернуться в Совет Европы, пишет «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Сегодня МИД России заявил, что РФ больше не будет участвовать в Совете Европы. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отмечал, что выход России из Совета Европы предполагает одновременную денонсацию Устава организации и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также рассказал, что после завершения всех процедур по выходу РФ из Совета Европы россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).



Татьяна Леухина