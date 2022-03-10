Клишас заявил, что россияне не смогут обращаться в ЕСПЧ после выхода РФ из Совета Европы

После завершения всех процедур по выходу РФ из Совета Европы россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

— Если Россия выйдет из Совета Европы, а это определенная процедура, то после ее завершения наши граждане не смогут обращаться в ЕСПЧ, — передает его слова ТАСС.

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отмечал, что выход России из Совета Европы предполагает одновременную денонсацию Устава организации и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Членство РФ в совете прекратится в конце текущего финансового года.

25 февраля Комитет министров Совета Европы приостановил права России в организации. Отмечалось, что каналы коммуникации остаются открытыми.



Татьяна Леухина