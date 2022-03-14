В Татарстане за сутки зарегистрировали 592 новых случая заражения COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 592 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 14 марта в Татарстане зарегистрировано 131 150 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 111 749 человек, в том числе 832 за минувшие сутки.

Умер за весь период 1 791 человек, в том числе пятеро за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 600 новых случаях заражения коронавирусом в Татарстане. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко