В Татарстане зарегистрировали 600 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 600 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 130 558 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 1 852 человека. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 110 917 человек.

Умерли за весь период 1 786 заболевших, в том числе пять за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 602 новых случаях заражения коронавирусом в Татарстане. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко