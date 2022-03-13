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В Татарстане зарегистрировали 600 новых случаев заражения коронавирусом

11:34, 13.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали 600 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 600 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 130 558 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 1 852 человека. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 110 917 человек.

Умерли за весь период 1 786 заболевших, в том числе пять за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 602 новых случаях заражения коронавирусом в Татарстане. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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