Главное о коронавирусе на 14 марта: в Татарстане отменили обязательную вакцинацию, в мире растет заболеваемость

У 100 детей и подростков выявили COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявлено 592 случая заражения коронавирусом. Всего на 14 марта общее количество инфицированных в республике достигло 131 150. Выздоровели за весь период 111 749 человек, в том числе 832 — за минувшие сутки. Всего скончался 1 791 человек, за минувшие сутки — пятеро. Госпитализировали за сутки 98 человек.

В Татарстане отменили обязательную вакцинацию против коронавируса. По состоянию на 10 марта уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации, превышает 80%. В связи с этим постановление об обязательной прививке против COVID-19 утратило силу.

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 100 детей и подростков. Всего в республике по состоянию на 13 марта выявили 600 новых случаев, с начала пандемии 130 558 случаев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией

За последние сутки в России выявили 41 055 новых случаев коронавируса, выздоровели 105 243 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 376 241 человека, а выздоровевших — до 15 585 650. За сутки болезнь унесла жизни 533 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 361 344 человек.

На минувшей неделе число выявленных случаев заражения COVID-19 в России оказалось почти на 40% меньше, чем на прошлой. С 28 февраля по 6 марта в стране зарегистрировали 650 540 инфицированных, с 7 по 13 марта — 393 530, подсчитал ТАСС.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что говорить о завершении пандемии неверно: снижение коллективного иммунитета неизбежно, а это повлечет за собой новый подъем заболеваемости. При этом он добавил, что «другое дело, что у большей части людей это будут нетяжелые случаи».

В России за минувшие сутки число госпитализаций из-за COVID-19 уменьшилось на 3 191, что на 52,9% меньше показателя предыдущего дня. Снижение количества госпитализаций произошло в 78 регионах, заявили в оперштабе.

Сегодня, 14 марта, Россия возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем, прерванное из-за пандемии COVID-19. Разрешаются полеты по следующим маршрутам: в Индонезию по маршруту Москва — Денпасар с частотой три рейса в неделю; в Китай по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Создатель одной из клиник традиционной китайской медицины из КНР планирует наладить в Крыму выпуск биофармацевтических продуктов для лечения пневмонии, вызванной COVID-19. Минэкономразвития региона определит площадку, приемлемую для реализации инвестиционного проекта.

Власти Новосибирской области с 18 марта отменяют QR-коды для посещения театров, кинотеатров и детских развлекательных центров. С 1 апреля требование о предъявлении сертификатов о вакцинации отменяется для посетителей и участников официальных спортивных и физкультурных мероприятий, за исключением прибывающих из других регионов России.

Коронавирус приводит к довольно серьезному нарушению свертывающей системы крови, вызывая в том числе повышенную способность к образованию тромбов, рассказал врач-гематолог Павел Трахтман. Поэтому во все рекомендации по лечению COVID-19 входит использование антикоагулянтов.

Первые смерти после заражения новым подвидом омикрон-штамма

В мире коронавирусом на 10.20 (мск) заразились 456 908 767 человек, 6 041 077 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 517 492). На второй строчке — Индия (42 990 991), на третьей — Бразилия (29 361 024), на четвертой — Франция (23 565 274), на пятой — Великобритания (19 673 347).



Больше всего смертей зафиксировано в США (967 552). За ними следуют Бразилия (655 234), Индия (515 850), Россия (353 054, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (321 054).

В Австралии сообщили о первых пяти летальных случаях, связанных с новым подвидом омикрон-штамма коронавируса BA.2. Министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Брэд Хаззард сообщил, что новый подвид более заразен, чем «омикрон». Первые случаи заражения BA.2 были зафиксированы в январе, преимущественно в Дании.

Власти Южной Кореи с 31 марта начнут вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет от коронавируса препаратом Pfizer. Также бустерной дозой начнут прививать подростков в возрасте 12—17 лет.

В Чехии с сегодняшнего дня обязательное ношение масок сохраняется только в общественном транспорте, медицинских учреждениях и учреждениях социальной опеки. Полностью отменить масочный режим в стране намерены в апреле в случае снижения роста заболеваемости.

Фото: realnoevremya.ru

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на прошлой неделе увеличилось на 11,5 млн. Таки образом, темпы распространения выросли впервые с конца января — в предыдущие недели они стремительно снижались. При этом смертность от COVID-19 снизилась на 15%. За неделю на планете умерли более 46 тыс. заразившихся.

В Пекине усилили меры профилактики распространения COVID-19. При посещении торговых центров, ресторанов, кафе, больниц, аптек, театров и музеев обязательно предъявление двух «зеленых» кодов здоровья, подтверждающих отсутствие заражения и контактов с зараженными, а также безвыездное пребывание в городе на протяжении последних недель.

Татьяна Леухина