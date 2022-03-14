В ASUS заявили о возможном рассмотрении эвакуации работников и бизнеса из России
Тайваньский производитель компьютерной техники ASUS рассмотрит возможность эвакуации бизнеса из России, сообщает RT.
— В первую очередь компания ASUS может рассмотреть возможность эвакуации своих работников и бизнеса из России, — заявила министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа в эфире Центрального информационного агентства Тайваня.
На прошлой неделе один из крупнейших в мире производителей систем программного обеспечения в сфере информационной безопасности — чешская компания Avast объявила о прекращении своей деятельности в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявлял, что Генпрокуратура проверит соблюдение прав работников иностранных компаний, заявивших об уходе с российского рынка.
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