В ASUS заявили о возможном рассмотрении эвакуации работников и бизнеса из России

Тайваньский производитель компьютерной техники ASUS рассмотрит возможность эвакуации бизнеса из России, сообщает RT.



— В первую очередь компания ASUS может рассмотреть возможность эвакуации своих работников и бизнеса из России, — заявила министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа в эфире Центрального информационного агентства Тайваня.

На прошлой неделе один из крупнейших в мире производителей систем программного обеспечения в сфере информационной безопасности — чешская компания Avast объявила о прекращении своей деятельности в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявлял, что Генпрокуратура проверит соблюдение прав работников иностранных компаний, заявивших об уходе с российского рынка.

Маргарита Головатенко