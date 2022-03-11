Чешский производитель антивируса Avast объявил о прекращении деятельности в России и Белоруссии

Один из крупнейших в мире производителей систем программного обеспечения в сфере информационной безопасности — чешская компания Avast объявила о прекращении своей деятельности в России и Белоруссии. Это связано с событиями на Украине.

— Это решение далось нам нелегко, мы продавали наши продукты в РФ почти 20 лет, здесь наша компания выплачивала в виде налогов ежегодно более 50 миллионов крон (около $2,2 миллиона), — приводит «РИА Новости» заявление компании.

Пользователям лицензии на платные продукты на Украине предоставят возможность бесплатно продлевать их. Пользователи бесплатных продуктов смогут бесплатно получить платные версии программного обеспечения.

Сегодня американская компания NortonLifeLock Inc, разработчик антивируса Norton, приостановила продажи своей продукции на территории России. Пользователи антивируса в РФ уже отмечают невозможность обновления антивирусных баз.



Татьяна Леухина