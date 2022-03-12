Чернышенко сообщил, что критерии попадания в список системообразующих предприятий расширят

Критерии попадания в список системообразующих предприятий расширят для того, чтобы компании из отрасли электроники могли получить льготы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.



Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить третий пакет антикризисных мер на фоне введенных против страны санкций.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале февраля Мишустин рассказал, какую поддержку получат предприниматели. IT-сектор освободят на три года от уплаты налога на прибыль, вводится мораторий на проверки.

Вчера СМИ сообщили, что на первоочередные меры по поддержке российской экономики направят более триллиона рублей. «Реальное время» разбиралось: это много или мало?



Татьяна Леухина