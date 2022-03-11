На первоочередные меры поддержки экономики России потратят свыше триллиона рублей — это много или мало?

На первоочередные меры по поддержке российской экономики направят более триллиона рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на рабочую версию проекта плана правительства.

Больше всего — 496 миллиардов рублей — уйдет на стимулирование занятости. 317,2 миллиарда рублей направят на выплату пособий «в условиях роста численности безработных граждан», 67,9 миллиарда — на организацию временных работ для сотрудников организаций, 42,1 миллиарда — на субсидирование переобучения работников промышленных предприятий, 34,8 миллиарда — на организацию общественных работ, 34 миллиарда — на переобучение и повышение квалификации безработных.



Еще 275 миллиардов рублей направят в транспортную отрасль: 250 миллиардов рублей на докапитализацию РЖД и 25 миллиардов на помощь авиакомпаниям.



100 миллиардов уйдет в строительную отрасль: системообразующим организациям выделят 84,8 миллиарда рублей, агропромышленному комплексу — 42 миллиарда рублей, малому и среднему бизнесу — 23,3 миллиарда рублей.

Триллион рублей на меры поддержки экономики России — это:

$8,5 миллиарда по курсу ЦБ на завтра — при 116,7 рубля за доллар.

Столько же выделит правительство России из Фонда национального благосостояния на покупку акций российских компаний в условиях санкций.

В 41,5 раза меньше суммы, которую президент России Владимир Путин пообещал выделить на поддержку россиян в ближайшие три года — 41,5 триллиона рублей.

В пять раз меньше чистого долга банков перед ЦБ России — по данным РБК, на 1 марта он составлял 5 триллионов рублей.

В три раза меньше суммы, которую Россия в пандемию коронавируса направила на поддержку граждан и экономики — около 3 триллионов рублей, сообщал Владимир Путин.

Примерно столько же выделят на строительство, реконструкцию и ремонт дорог в России в этом году.

Почти в два раза больше расходов на индексацию пенсий в 2022 году с учетом повышенной индексации — это, по данным Минфина, 549,7 миллиарда рублей.

Дарья Пинегина