Интерпол не будет исключать Россию из организации

Интерпол не намерен исключать Россию из организации, однако предполагается внесение изменений в порядок рассмотрения запросов страны. В частности, московское бюро Интерпола не сможет напрямую запрашивать страны — участницы.

Теперь запросы московского бюро необходимо отправлять в Генеральный секретариат для оценки их соответствия правилам международной полицейской организации. Отмечается, что мандат Интерпола не предусматривает введение санкций и других ограничительных мер, передает ТАСС.

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В Интерполе пояснили, что исключение какого-либо государства из системы обмена важной информацией позволило бы злоумышленникам совершать преступления и избегать наказания. В результате это может обернуться ущербом для глобальной безопасности.

В конце прошлого месяца украинские власти обратились с запросом о приостановке членства России в Интерполе. Данную инициативу поддержала Великобритания.



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Диана Жиленкова