Великобритания будет добиваться исключения России из Интерпола

Правительство Украины обратилось с запросом о приостановке членства России в Интерполе. Великобритания это поддержала, заявила глава британского МВД Прити Пател.

— Сегодня правительство Украины направило запрос с требованием приостановить членство России в Интерполе, и мы будем содействовать международным усилиям для этого, — передает «РИА Новости» ее слова.

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе Комитет министров Совета Европы приостановил права России в организации. Пока страна остается членом СЕ, а также участником ее конвенций. Такая приостановка временная. Она касается работы в ПАСЕ и ЕСПЧ.

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Татьяна Леухина