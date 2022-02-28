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Великобритания будет добиваться исключения России из Интерпола

18:52, 28.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Великобритания будет добиваться исключения России из Интерпола
Фото: wikipedia.org

Правительство Украины обратилось с запросом о приостановке членства России в Интерполе. Великобритания это поддержала, заявила глава британского МВД Прити Пател.

— Сегодня правительство Украины направило запрос с требованием приостановить членство России в Интерполе, и мы будем содействовать международным усилиям для этого, — передает «РИА Новости» ее слова.

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе Комитет министров Совета Европы приостановил права России в организации. Пока страна остается членом СЕ, а также участником ее конвенций. Такая приостановка временная. Она касается работы в ПАСЕ и ЕСПЧ.

Все последние новости о военной операции РФ на Украине, международной реакции на произошедшее — в сюжете «Реального времени».

Татьяна Леухина
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