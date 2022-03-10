Путин заявил, что Россия не планирует закрывать свой рынок от иностранных партнеров

Россия не намерена закрывать собственный рынок от зарубежных партнеров. Страна готова сотрудничать со всеми, кто выступит с подобной инициативой. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

— Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, именно партнерами, которые сами этого хотят, — приводит слова российского лидера «РИА Новости».

Также сегодня Путин заявил, что в стране отмечается повышение спроса на некоторые товары. Но ситуаций, которые власти не могли бы разрешить, нет. По словам президента, постепенно граждане это поймут.

Тем временем министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство приняло меры по привлечению капитала в страну. Например, для этого установлена обязательная продажа валютной экспортной выручки, повышены рублевые процентные ставки.



Диана Жиленкова