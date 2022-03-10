Силуанов: правительство приняло меры по привлечению капитала в Россию

Фото: Максим Платонов (архив)

Российские власти приняли меры по привлечению капитала в страну. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, для этого установлена обязательная продажа валютной экспортной выручки, повышены рублевые процентные ставки. Также на два года отложено введение налога на доходы физических лиц по процентным доходам, покупка золота освобождена от НДС и др., передает ТАСС.



Фото: realnoevremya.ru

Силуанов добавил, что Запад развернул финансово-экономическую войну против российского государства. Сейчас приоритетом властей является обеспечение бесперебойной работы финансовой системы. В частности, правительство готово скорректировать дивидендную политику ряда банков.

Сегодня в Госдуму внесли законопроект о поддержке строительной отрасли в условиях санкций, вводимых странами Запада из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине. Кроме того, в Кабмине РФ предложили ускорить предоставление земельных участков под строительство и обеспечить продление действующих договоров аренды.

Также сегодня в правительстве РФ предложили максимально сократить количество процедур для бизнеса. Помимо этого, уже подготовлено постановление о продлении сроков действия лицензий и других видов разрешительных документов.

Диана Жиленкова