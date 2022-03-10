Путин: постепенно люди поймут, что никаких событий, которые мы не могли бы решить, просто нет

В России наблюдается повышение спроса на некоторые товары. Однако ситуаций, которые правительство не могло бы разрешить, нет. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин.

— У нас нет сомнений в том, что мы в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы, и постепенно люди сориентируются, поймут, что никаких событий, которые мы не могли бы закрыть, решить, просто нет, — приводит слова президента РФ «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org

Сегодня глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что в РФ отмечаются случаи ажиотажного спроса на гречку и сахар. По его словам, урожай достаточный. Шаскольский отметил, что случаи предпринимательской спекуляции планируется выявлять и наказывать виновных.

Также сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов поручил создать резервный фонд запасов муки. Как сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова, продолжится работа по финансовой поддержке производителей для недопущения роста цен на социально значимые категории продуктов. Подробнее — в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова