Главное о коронавирусе на 10 марта: первый случай COVID-19 в Ниуэ, вирусолог о снятии всех ограничений в России

Фото: Максим Платонов (архив)

В казанском ТЦ «Мега» закрывается пункт вакцинации от COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявлено 717 случаев заражения коронавирусом. Всего на 10 марта общее количество инфицированных в республике достигло 128 718. Выздоровели за весь период 103 972 человека, в том числе 2 911 — за минувшие сутки. Всего скончалось 1 772 человека, за минувшие сутки — шестеро. Госпитализировали за сутки 167 человек.

В казанском ТЦ «Мега» с 10 марта прекращает работу мобильный пункт вакцинации. Привиться от COVID-19 можно будет в трех местах: в ТРЦ «Парк Хаус» (проспект Ямашева, 46/33). Пункт работает ежедневно с 10.00 до 20.00, там принимаются только те, кому необходимо пройти повторную вакцинацию, или те, кто после перенесенного заболевания спустя 6 месяцев; в КЦ «Московский» (ул.Академика Королева, 47). Пункт работает с понедельника по субботу с 9.00 до 19.00; в больнице №7 (ул. Маршала Чуйкова, 54). Пункт работает круглосуточно.

Операторы автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) в общественном транспорте Татарстана получат субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования для проверки QR-кодов. Им компенсируют средства, которые были потрачены на покупку смартфонов, портативных аккумуляторов и оплат услуг связи.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кабинет министров Татарстана утвердил на 2022 год порядок использования межбюджетного трансферта из федерального бюджета, предоставляемого республике на софинансирование мероприятий по приобретению лекарств от COVID-19 для пациентов, которые проходят лечение в амбулаторных условиях. Согласно постановлению, главным распорядителем средств из республиканского бюджета является Минздрав РТ. Кроме того, ведомство определяет порядок обеспечения препаратами пациентов с коронавирусом.

Температура после COVID-19 может держаться четыре месяца

За последние сутки в России выявили 51 231 новый случай коронавируса, выздоровели 148 634 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 191 300 человек, а выздоровевших — до 15 043 717.



За сутки болезнь унесла жизни 665 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 358 911 человек.



За последние сутки проведено 159 тысяч тестов на коронавирус. Всего проведено свыше 279,6 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что показатель заболеваемости коронавирусом в России за последнюю неделю снизился на 29,6%. По ее словам, по итогам девятой недели 2022 года в стране зарегистрировано 616 355 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 420,01 на 100 тысяч населения, что на 29,6% ниже, чем на прошлой неделе. В структуре заболеваемости 7,9% случаев приходится на три субъекта: Москву — 2,6%, Санкт-Петербург — 4,0%, Московскую область — 1,3%, 92,1%— на оставшиеся 82 субъекта.

Также она рассказала о росте заболеваемости коронавирусом в пяти регионах России. В целом по стране отмечается снижение интенсивности эпидемического процесса COVID-19. По ее словам, снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Попова отметила, что 97% всех подтвержденных случаев заболевания протекает как ОРВИ или бессимптомно. Руководителям Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ даны поручения держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусу.

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог Петр Чумаков заявил, что в течение месяца в России могут отменить все ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом. По его словам, для этого уже существуют полные основания и антиковидные меры могут отменить через одну-две недели. Он отметил, что решение остается за властями.

Фото: ru.wikipedia.org

Президент ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева сообщила, что организация готова принять участие в разработке реабилитационных программ для переболевших COVID-19 и предлагает включить их в системы ОМС и ДМС. По ее словам, поддержать фитнес-индустрию помимо мер финансового и налогового характера могли бы специальные государственные программы. Например, по запуску восстановительных и реабилитационных программ для переболевших COVID-19 на базе фитнес-клубов.

Кандидат биологических наук Олег Глотов заявил, что коллективный иммунитет, который появился в результате перенесенного штамма «омикрон», может не уберечь россиян от новых заражений коронавирусом. По его словам, неизвестно, будет ли защищать иммунная прослойка, появившаяся после массового распространения «омикрона», от тяжелой формы коронавируса. И если будет, то на протяжении какого времени. Глотов подчеркнул, что даже у переболевших встречаются случаи тяжелого течения COVID-19.

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин сообщил, что при комплексном лечении коронавируса пациентам назначают препараты для защиты желудочно-кишечного тракта. Он объяснил, что в тканях органов ЖКТ, как и в легких, находятся рецепторы ACE2. Они есть в кишечнике, например. Поэтому медик предупредил о проблемах со стулом и изменениях в анализах крови, которые могут выйти на первый план. Поэтому пациентам рекомендуют принимать специальные препараты, которые способствуют синтезу защитных факторов слизистой оболочки желудка и кишечника. Кроме того, лечение от коронавируса иной раз предполагает назначение пробиотиков, помогающих восстановить микрофлору кишечника.

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что субфебрильная температура после перенесенного коронавируса может держаться несколько месяцев. По его словам, повышенная температура после COVID-19 свидетельствует о дисрегуляции иммунной системы, развитии ряда осложнений или о длительном персистировании вируса — например, в лимфоидной ткани или кишечнике. Он допустил сохранение температуры до 37,5 градуса до четырех месяцев после болезни.

Фото: ru.wikipedia.org

Совет Госдумы отменил правило о предъявлении QR-кода для входа в здание, а также ПЦР-тестирование. Решение принято по предложению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Речь идет о всех ПЦР-тестах, в том числе тех, которые депутаты сдавали для участия в заседаниях палаты. Кроме того, в здании Думы снова начнут работать столовые и буфет. В ноябре 2021 года Володин в ходе пленарного заседания заявил, что представители правительства должны проходить в зал заседаний Думы, а также на заседания комитетов по QR-коду о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах по восстановлению объемов плановой медицинской помощи. По его словам, город практически преодолел очередной подъем заболеваемости коронавирусом. За последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, уровень госпитализаций снизился более чем на 29%, а при сравнении двухнедельных интервалов — более чем на 56%. Количество инфекционных коек уже сокращено с 9699 до 5327. Стационары и поликлиники постепенно возвращаются к обычному режиму работы. Рассчитываем, что в 2022 году объемы плановой помощи и диспансеризации вернутся на допандемийный уровень.

В Самарской области сняли запрет на работу детских центров и игровых. На прошлой неделе в Самаре и Тольятти власти отменили обязательные QR-коды для посещения спортивных и культурных учреждений, торговых центров, ресторанов и кафе. В регионе муниципалитеты с недавнего времени имеют право самостоятельно отменять QR-коды. Также в регионе детям разрешили участвовать в спортивных мероприятиях и посещать учреждения дополнительного образования.

Марий Эл снимает большинство ограничений по коронавирусу и отменяет QR-коды из-за улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19. Отмечается, что в республике возобновляется возможность проведения физкультурных и спортивных мероприятий с очным присутствием зрителей. Возобновляется работа аттракционов в парках культуры и отдыха, работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Детям разрешают посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей. Для неработающих граждан в возрасте 60 лет и старше и лиц, имеющих хронические заболевания, отменен обязательный режим самоизоляции.

Власти Карачаево-Черкесии отменили требование предъявлять QR-коды для допуска в общественные места и организации после улучшения эпидемической обстановки в регионе. Сообщается, что отменяются рекомендации по переводу работников на дистанционную форму работы, снимаются ограничения по проведению массовых культурных, спортивных и досуговых мероприятий, но с сохранением необходимости соблюдения масочного режима. Также отменяются требования по социальному дистанцированию, в том числе специальная разметка, соблюдение дистанции между столиками в общепите, ограничения на количество посетителей общепита, исходя из площади помещения.

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Псковской области, где суточная динамика заряжения коронавирусом сократилась вдвое, разрешили медучреждениям региона оказывать плановую медпомощь, а также проводить медосмотры и диспансеризацию. Такое решение распространяется на все районы области кроме г. Пскова и г. Великие Луки. Углубленная диспансеризация после перенесенного COVID-19 возобновлена во всех медицинских организациях. Кроме того, возобновлены предварительные и периодические медицинские осмотры, а также все виды медицинского освидетельствования, в том числе на право владения оружием, водительские удостоверения.

Также карантин по коронавирусу во всех школах Псковской области завершен: на данный момент в регионе нет ни одного такого учебного заведения, где были бы введены подобные мероприятия. Неделю назад в регионе из-за COVID-19 карантин действовал в 4 классах трех школ. По данным пресс-службы, в регионе также снизилась динамика заражения респираторными вирусными инфекциями.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Алан Тибилов сообщил, что количество случаев заболевания коронавирусом в республике снизилось за неделю на 35,2%. Также уменьшилось и количество внебольничных пневмоний и госпитализаций. Обращаемость в ковидные стационары составила на 41% меньше. Количество госпитализаций также сократилось на 60%.

Число коек для зараженных коронавирусом в Удмуртии сократят на 22%, до 1,6 тыс., мест в связи со снижением заболеваемости. С 14 марта ижевская городская клиническая больница №2 вернется к штатному режиму работы. На сегодняшний день медучреждение уже не принимает новых пациентов с коронавирусом. После проведения дезинфекции начнется прием пациентов неинфекционного профиля.

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов сообщил, что в регионе закрыли 300 коек для пациентов с коронавирусом в связи с улучшением ситуации с заболеваемостью COVID-19. По состоянию на 10 марта 2022 года в регионе развернуто 2 405 коек для лечения жителей края с COVID-19, загруженность — 65,49%. Он добавил, что в Комсомольске-на-Амуре в связи со снижением количества заболевших COVID-19 появилась возможность закрыть один из ковидных госпиталей. В частности, плановую медицинскую помощь в полном объеме восстанавливает городская больница имени Шульмана.

ВОЗ: во Франции, Нидерландах и Дании выявлен штамм COVID-19 «дельтакрон»

В мире коронавирусом на 09.21 (мск) заразились 451 638 095 человек, 6 022 223 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 406 602). На второй строчке — Индия (42 980 067), на третьей — Бразилия (29 198 101), на четвертой — Франция (23 417 253), на пятой — Великобритания (19 515 547).



Больше всего смертей зафиксировано в США (963 819). За ними следуют Бразилия (653 767), Индия (515 459), Россия (351 124, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (320 166).

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире далека от завершения. По его словам, она не закончится нигде, пока не закончится повсеместно. Глава ВОЗ также добавил, что вирус продолжает эволюционировать. По данным организации, с начала пандемии из-за коронавируса уже умерло более 6 млн человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также сообщил, что борьба с COVID-19 еще далека от завершения, и усилиям по противодействию пандемии препятствует неравенство в распределении вакцин по планете. По его словам, благодаря принятым мерам, быстрой разработке и распределению вакцин пандемию удалось взять под контроль во многих частях мира. Как указал генсек, «распределение вакцин происходит возмутительно несправедливо». Он отметил, что каждый месяц производится 1,5 млрд доз вакцин, но почти 3 млрд человек все еще ожидают, когда им сделают первую прививку.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове рассказала, что во Франции, Нидерландах и Дании зарегистрирован штамм COVID-19 «дельтакрон». По ее словам, данный вариант коронавируса возник путем объединения подвидов штамма «дельта» AY.4 и «омикрон» BA.1/BA.2. Керкхове отметила, что в европейских странах наблюдается очень низкий уровень заражений «дельтакроном».



Фото: Максим Платонов (архив)

Министр по делам Европы и конституции в ведомстве федерального канцлера Австрии Каролине Эдтштадлер сообщила, что правительство страны решило приостановить действие закона об обязательной вакцинации от коронавируса для жителей страны. Она отметила, что временный отказ от обязательных прививок от COVID-19 порекомендовала специальная экспертная комиссия. «По итогам консультаций с министром здравоохранения мы пришли к решению последовать предложению комиссии и в соответствии с этим приостановить обязательную вакцинацию», — уточнила она.

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заразился коронавирусом. Как пишет новостной портал Walla, ПЦР-тест 72-летнего Нетаньяху показал положительный результат. Отмечается, что он чувствует себя хорошо и «следует инструкциям». Премьер-министр Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид пожелали ему скорейшего выздоровления.

Медики выяснили, почему переболевшим коронавирусом сложно заниматься спортом. У перенесших COVID-19 почти вдвое снижена пиковая аэробная способность, то есть возможность организма усваивать кислород, показало исследование американских ученых. Это объясняет причины непереносимости физических нагрузок у переболевших COVID-19, которая может сохраняться много месяцев после острой стадии заболевания. В исследовании приняли участие 10 человек, переболевших в легкой форме и продолжавших ощущать бессилие. Среднее время, которое прошло после того, как они сдали отрицательный анализ на коронавирус, составило 11 месяцев.

Швейцария, ослабившая 17 февраля антиковидные меры, столкнулась с резким ростом распространения инфекции. За последнюю неделю число ежедневно выявляемых случаев заражения выросло более чем на 40%. Как отметили в ведомстве, за последние сутки в стране было выявлено 33 754 новых случая инфицирования, а всего с начала пандемии заразились 3 008 495 человек. В минувшую среду было зарегистрировано 23 684 заразившихся, что на 42,5% меньше сегодняшних показателей. 17 февраля в Швейцарии большинство антиковидных ограничений были упразднены.

Крупнейшая индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd (DRL) продолжит работать на российском рынке. Компания поставляет в Россию обезболивающие и другие лекарства. Она также стала дистрибьютором российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Индии, применение которой началось в этой стране в мае прошлого года. Ранее в DRL заявили, что санкции, введенные Западом против России после начала специальной военной операции на Украине, не повлияли на производство российского препарата в Индии.

Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что Минздрав страны обеспокоен нежеланием прибывающих с Украины беженцев делать прививку от коронавируса. По его словам, в конце февраля Украина находилась на пике эпидемии, а «уровень вакцинации составляет в этой стране только 35%». В этой связи не исключено, что в Польше суточный прирост заболеваемости коронавирусом вновь может пойти вверх. «Мы должны принимать во внимание, что новых случаев может быть больше», — сказал он.

Власти Японии по состоянию на среду выявили в стране 1 263 очага заражения местного населения новым коронавирусом, что стало антирекордом. Отмечается, что наибольшее число случаев массового инфицирования — 509 — подтверждено на территории домов престарелых. Кроме того, 259 очагов было обнаружено в образовательных учреждениях, еще 139 — в больницах. Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 февраля, когда в Японии подтвердили 1 227 очагов инфицирования.

Фото: Максим Платонов (архив)

Саудовская Аравия отменила ПЦР-тесты и обязательный карантин для вакцинированных туристов, а также ослабила антиковидные ограничения внутри страны. С 5 марта привитым больше не нужно сдавать ПЦР перед отъездом или антиген-тест по прилете, а также соблюдать изоляцию. Достаточно предоставить подтверждение вакцинации через онлайн-платформу Quddum, страховку для покрытия непредвиденных расходов на лечение коронавируса, а также зарегистрироваться в приложении Tawakkalna в течение восьми часов после прибытия. Что касается непривитых, въезд в Саудовскую Аравию им разрешен, но придется пройти пятидневный карантин за свой счет.

Министерство здравоохранения Катара разрешило въезд в эмират россиянам, переболевшим COVID-19 в последние девять месяцев. Согласно обновленным требованиям, для въезда в страну теперь можно предъявить не только сертификат о полной вакцинации «Спутник V» в течение последних шести месяцев или бустерной вакциной «Спутник Лайт», но и сертификат о перенесенной болезни в последние девять месяцев. С момента введения последнего компонента вакцины должно пройти не менее 14 дней. Все остальные правила въезда остаются прежними.

Премьер-министр островного тихоокеанского государства Ниуэ Далтон Тагелаги заявил, что в стране выявили первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. По его словам, заразившийся гражданин 7 марта вернулся на остров из Новой Зеландии. При этом перед посадкой на рейс в Окленде он получил отрицательный результат двух тестов на COVID-19. В настоящее время этот человек остается под наблюдением медиков. Перед поездкой пациент был привит тремя дозами вакцины против коронавируса. Все, кто предположительно контактировал с зараженным, также помещены в изоляцию и будут находиться под пристальным наблюдением.

Исследователи из австралийского Университета Сиднея и министерства здравоохранения штата Новый Южный Уэльс выяснили, что препарат для лечения COVID-19 сотровимаб, широко используемый в ряде стран мира, в некоторых случаях вызывает устойчивые к лекарствам мутации коронавируса. В ходе исследования специалисты проверили образцы 100 пациентов, получивших лечение в больницах Сиднея летом 2021 года, и выяснили, что у части из них после применения препарата сотровимаб вирус мутировал, что снизило эффективность лечения более чем в 100 раз. Они отмечают, что в ходе своей работы они не оценивали эффективность сотровимаба и его способность предотвращать тяжелое течение заболевания.

В институте вирусологии им. Роберта Коха сообщили, что число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Германии за сутки увеличилось на 262 752, что стало самым высоким показателем за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 4 февраля, когда за сутки выявили 248 838 случаев заражения. С начала пандемии инфекция была обнаружена у 16 504 822 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 259 пациентов. Общее количество летальных исходов в Германии достигло 125 023. Выздоровели около 12 963 800 человек.

Министр ответных мер по COVID-19 Новой Зеландии Крис Хипкинз заявил, что в стране начинают закрывать государственные карантинные центры и пограничные изоляторы, предназначенные для борьбы с распространением коронавируса. По его словам, необходимость в подобных объектах постепенно пропадает ввиду отмены антиковидных мер и ограничений на въезд в страну. К концу июня 28 из 32 изоляторов и центров будут вновь использоваться в качестве обычных отелей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр здравоохранения Малайзии Хайри Джамалуддин сообщил, что невакцинированные или частично вакцинированные иностранцы смогут въезжать в страну, но им придется в течение пяти суток находиться на карантине. Кроме того, невакцинированным лицам запрещается посещение торговых центров, мест общественного питания, спортивных залов. Ограничения на въезд не будут распространяться на детей и подростков до 17 лет, но им необходимо будет сделать антигенный тест в течение 24 часов после прибытия.

Китайские власти за минувшие сутки зафиксировали 1 114 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно опубликованным данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, это примерно на 50% больше показателя, зарегистрированного днем ранее. Уточняется, что только 277 из вновь выявленных инфицированных прибыли из-за границы. Повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 528 человек, остальные 586 — бессимптомные носители.

Максим Кокунин