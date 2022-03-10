Вирусолог Чумаков: в России в течение месяца могут отменить все антиковидные меры

В течение месяца в России могут отменить все ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом. Для этого уже существуют полные основания, считает заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог Петр Чумаков.

По его словам, антиковидные меры могут отменить через одну-две недели. Чумаков отметил, что решение остается за властями.

Фото: Ринат Назметдинов

В свою очередь, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил важность вакцинации от COVID-19 несмотря на снижение заболеваемости. Он отметил, что ежедневно коронавирус уносит жизни порядка 700 заболевших. Поэтому важно соблюдать противоэпидемические меры, передает Ura.ru.

На прошлой неделе в Татарстане отменили ряд антиковидных мер. Например, отменяется обязательное требование о переводе на удаленный режим работы сотрудников старше 60 лет, которые не перенесли COVID-19 и не сделали от инфекции прививку. Также разрешена полная заполняемость зала в театрах и кинотеатрах, концертных залах и т.д.

Диана Жиленкова