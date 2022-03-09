Кабмин РТ утвердил использование межбюджетного трансферта для закупки лекарств от COVID-19

Кабинет министров Татарстана утвердил на 2022 год порядок использования межбюджетного трансферта из федерального бюджета, предоставляемого республике на софинансирование мероприятий по приобретению лекарств от COVID-19 для пациентов, которые проходят лечение в амбулаторных условиях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно постановлению, главным распорядителем средств из республиканского бюджета является Минздрав РТ. Ведомство должно заключать государственные контракты в соответствии с законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ и услуг, а неиспользованный остаток средств будет возвращаться в федеральный бюджет. Минздрав также определяет порядок обеспечения препаратами пациентов с коронавирусом.

Фото: Илья Репин

В феврале российские власти стали отслеживать доступность препаратов и вакцин от коронавируса. Отчеты об обороте и запасах медикаментов передаются в Росздравнадзор каждый день. Так, учитываются ежедневный расход, оставшийся объем препаратов, а также динамика их использования. Кроме того, в отчет включаются сведения о количестве списанных вакцин до истечения срока годности.



Максим Кокунин