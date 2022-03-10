Глава ВОЗ: пандемия коронавируса далека от завершения

Фото: Максим Платонов

Пандемия COVID-19 далека от завершения. Такое мнение выразил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, инфекция по-прежнему эволюционирует. С начала пандемии вирус стал причиной смерти более 6 млн заболевших. Глава ВОЗ отметил, что продолжают оставаться «крупные препятствия» при распределении вакцин в мире, а также в доступе к тестированию и лечению.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, Гебрейесус выразил обеспокоенность резким сокращением в некоторых странах охватов тестирования на коронавирус. По его словам, это затрудняет возможности в отслеживании распространения и эволюции COVID-19, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что число заболевших COVID-19 и умерших в результате болезни в Европейском регионе ВОЗ продолжает снижаться. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге призвал страны оставаться бдительными и продолжать прививать от инфекции население.



Диана Жиленкова