В январе в Татарстане оборот розничной торговли превысил 91 млрд рублей
В январе текущего года в Татарстане оборот розничной торговли составил 91,2 млрд рублей. Такие данные приводит Татарстанстат.
39,6 млрд рублей пришлось на пищевые продукты, в том числе напитки и табачные изделия (в январе 2021 года этот показатель составил 33,9 млрд рублей). Еще 51,6 млрд рублей относится к непродовольственным товарам (в январе 2021 года — 46 млрд рублей).
По итогам 2021 года в республике оборот розничной торговли превысил 1 трлн рублей. 464,8 млрд рублей проходится на пищевые продукты, в том числе напитки и табачные изделия, еще более 621 млрд рублей — на непродовольственные товары.
Сегодня стало известно, что в РТ для сдерживания роста цен будут проходить еженедельные ярмарки для реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса. Торговля будет проходить с 19 марта по 23 апреля.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым