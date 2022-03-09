В январе в Татарстане оборот розничной торговли превысил 91 млрд рублей

Фото: Илья Репин (архив)

В январе текущего года в Татарстане оборот розничной торговли составил 91,2 млрд рублей. Такие данные приводит Татарстанстат.

39,6 млрд рублей пришлось на пищевые продукты, в том числе напитки и табачные изделия (в январе 2021 года этот показатель составил 33,9 млрд рублей). Еще 51,6 млрд рублей относится к непродовольственным товарам (в январе 2021 года — 46 млрд рублей).

Фото: Илья Репин (архив)

По итогам 2021 года в республике оборот розничной торговли превысил 1 трлн рублей. 464,8 млрд рублей проходится на пищевые продукты, в том числе напитки и табачные изделия, еще более 621 млрд рублей — на непродовольственные товары.

Сегодня стало известно, что в РТ для сдерживания роста цен будут проходить еженедельные ярмарки для реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса. Торговля будет проходить с 19 марта по 23 апреля.

Диана Жиленкова