В Татарстане в 2021 году оборот розничной торговли превысил триллион рублей

Фото: Илья Репин

В 2021 году оборот розничной торговли в Татарстане составил более 1 трлн рублей, что на 7,8% больше, чем в предыдущем. Из них 464,8 млрд рублей приходится на пищевые продукты, в том числе напитки и табачные изделия. Еще более 621 млрд рублей относится к непродовольственным товарам.

Согласно данным Татарстанстата, 54,4% от оборота розничной торговли приходится на организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства. 19,5% относится к индивидуальным предпринимателям, 19% — к малым предприятиям и 7,1% — к продаже товаров физическими лицами на розничных рынках и ярмарках.

Фото: Илья Репин

За январь — ноябрь 2021 года оборот розничной торговли в республике составил 973 млрд рублей. Из них 41,9 млрд рублей пришлось на сферу общепита, что на 19,2% выше, чем за аналогичный период 2020 года.



Диана Жиленкова