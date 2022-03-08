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Reserved приостановил работу интернет-магазина в России

17:59, 08.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 3
Reserved приостановил работу интернет-магазина в России
Фото: wikipedia.org

Крупный продавец одежды и аксессуаров Reserved приостанавливает работу своего интернет-магазина, сообщается на официальном сайте ретейлера.

Магазины продолжают работу. При этом возврат товара в них не производится. Все заказы, совершенные до момента приостановления работы интернет-магазина, выполнят и доставят, пишет «РИА Новости».

Фото: wikimedia.org

Вчера о приостановке работы магазинов и онлайн-продаж сообщил Adidas. Также временно прекратить работу в России решила испанская сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Zara и Bershka. Закрылись на неопределенный срок сети магазинов H&M, IKEA. Это связано с проведением специальной военной операции РФ на Украине.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесРозничная торговля

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08 мар
    ну блин(
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  • Анонимно 08 мар
    ну правильно, это ж поляки, мохито, синсей, кроп тоже свернут значит
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  • Анонимно 08 мар
    и адидас туда же... значит и рибок (facepalm)
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