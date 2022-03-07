Adidas прекращает работу в России

В России приостановят работу магазинов и онлайн-продажи Adidas. Об этом пишет «РИА Новости».

Магазины и онлайн-продажи закроют до уведомления в связи с ситуацией на Украине. Работники компании продолжат получать зарплату. В концерне сообщили, что продолжают «внимательно наблюдать» за ситуацией и примут в случае необходимости «дальнейшие корпоративные решения».

Фото: wikimedia.org

На этой неделе испанская сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Zara и Bershka, решила временно прекратить работу в России из-за специальной военной операции РФ на Украине. Закрылись на неопределенный срок сети магазинов H&M, IKEA. Все последние актуальные новости о военной операции на Украине и ее последствиях — в сюжете «Реального времени».



Татьяна Леухина