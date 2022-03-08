Еврокомиссия в ближайшее время намерена присоединить Украину к энергосети ЕС

Еврокомиссия планирует присоединить Украину к энергосети Евросоюза в ближайшее время. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

— Мы продолжаем помогать этой стране, поставляя ей топливо, генераторы, — передает ТАСС ее слова.

Представленный Еврокомиссией план предусматривает отказ ЕС от газа, нефти и угля из России «задолго до 2030 года», а также отказ от двух третей российского импорта газа до конца этого года. В план входит диверсификация поставок, ускоренный переход на альтернативные источники энергии и повышение энергоэффективности Евросоюза.

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США также начали обсуждать необходимость снижения зависимости от импорта энергоносителей из России. Согласно проекту резолюции «Поддержка американского народа», палата представителей обязуется способствовать снижению зависимости от импорта российских энергоносителей «ради блага американского народа».

На прошлой неделе в Еврокомиссии отмечали, что санкции против России причинят ущерб экономике Евросоюза. Вслед за пандемией COVID-19 страны ЕС столкнулись с новой неопределенностью из-за украинского кризиса. Причем она сочетается с уже существующими трудностями, например инфляцией и высокими ценами на энергоносители.

Татьяна Леухина