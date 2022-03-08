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Путин обсудил с премьером Израиля Беннетом третий раунд переговоров с Украиной

19:20, 08.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Путин обсудил с премьером Израиля Беннетом третий раунд переговоров с Украиной
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Он поделился оценками прошедшего вчера третьего раунда российско-украинских переговоров.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны, сообщила пресс-служба Кремля. Путин и Беннет обсудили различные аспекты ситуации, складывающейся в связи с военной операцией на Украине. Они договорились и дальше продолжать диалог по этой теме.

Вчера российский лидер провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Он призвал Евросоюз внести вклад в дело спасения жизней людей, оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право.

Стороны вчера договорились об обеспечении гуманитарных коридоров. Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что ожидания России от сегодняшних переговоров с Украиной не оправдались. Делегации договорились провести встречу в ближайшее время.

Татьяна Леухина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 мар
    то, что сказал путин - замечательно. но была ведь и другая сторона. и что они говорили? как можно комментировать беседу или разговор не зная мнения другой стороны.
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