Путин обсудил с премьером Израиля Беннетом третий раунд переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Он поделился оценками прошедшего вчера третьего раунда российско-украинских переговоров.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны, сообщила пресс-служба Кремля. Путин и Беннет обсудили различные аспекты ситуации, складывающейся в связи с военной операцией на Украине. Они договорились и дальше продолжать диалог по этой теме.

Вчера российский лидер провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Он призвал Евросоюз внести вклад в дело спасения жизней людей, оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право.



Стороны вчера договорились об обеспечении гуманитарных коридоров. Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что ожидания России от сегодняшних переговоров с Украиной не оправдались. Делегации договорились провести встречу в ближайшее время.



Татьяна Леухина