Путин обсудил гуманитарные аспекты ситуации на Украине с председателем Европейского совета
Президент России Владимир Путин изложил позицию РФ в связи с проведением специальной военной операции на Украине во время телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны предметно обсудили гуманитарные аспекты текущей ситуации. Российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных людей. По словам Путина, основная угроза исходит от националистических формирований.
Российские вооруженные силы уже несколько раз объявляли «режим тишины», однако украинские нацбатальоны препятствуют этому. Президент России в разговоре с Мишелем призвал Евросоюз внести вклад в дело спасения жизней людей, оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право. Владимир Путин оценил ход переговоров с представителями Киева, подтвердив известные российские требования.
Вчера президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном рассказал о дальнейших переговорах с украинской делегацией.
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