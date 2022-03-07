Путин обсудил гуманитарные аспекты ситуации на Украине с председателем Европейского совета

Президент России Владимир Путин изложил позицию РФ в связи с проведением специальной военной операции на Украине во время телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны предметно обсудили гуманитарные аспекты текущей ситуации. Российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных людей. По словам Путина, основная угроза исходит от националистических формирований.

Фото: kremlin.ru

Российские вооруженные силы уже несколько раз объявляли «режим тишины», однако украинские нацбатальоны препятствуют этому. Президент России в разговоре с Мишелем призвал Евросоюз внести вклад в дело спасения жизней людей, оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право. Владимир Путин оценил ход переговоров с представителями Киева, подтвердив известные российские требования.

Вчера президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном рассказал о дальнейших переговорах с украинской делегацией.



Татьяна Леухина