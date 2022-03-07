Новак заявил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка

Отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

— Всплеск цен будет непредсказуемым — более $300 за баррель, — приводит «РИА Новости» его слова.

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Для замены российского сырья на европейском рынке нужен не один год, а заплатят за это потребители. Заявления Запада о возможном отказе от российской нефти и нефтепродуктов вызывают озабоченность Москвы. Это подрывает основы рынка и создает неопределенности, отметил Новак.

Сегодня руководители профильных комитетов палаты представителей и сената Конгресса США согласовали законопроект о запрете импорта энергоносителей из России и приостановке нормальных торговых отношений с РФ и Белоруссией. Подробнее о ситуации на рынке нефти — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина