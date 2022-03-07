Делегации России и Украины пока не приступили к третьему раунду переговоров

Фото: посольство России в Белоруссии

Делегации РФ и Украины пока не начали третий раунд переговоров в Беловежской пуще. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Белоруссии.

Ранее ТАСС со ссылкой на дипломатов заявил, что переговоры начались. Посольство поделилось видео трансляции переговоров перед их началом.

UPD: в 17.49 посольство РФ в Белоруссии объявило о старте переговоров.

Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский чуть ранее сообщил, что на переговорах с Украиной будут подниматься те же самые вопросы, что и на предыдущей встрече. Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Второй раунд состоялся 3 марта в Беловежской пуще.



Фото: посольство России в Белоруссии

Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что РФ готова прекратить военную операцию в любой момент, после того, как Украина признает Крым российским, а Донецкую и Луганскую народные республики независимыми. Член украинской делегации на переговорах Украины и России, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия подчеркивал, что вопросы, по которым невозможно согласие, — Крым и признание ЛНР и ДНР.



Татьяна Леухина