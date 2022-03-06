Член украинской делегации назвал вопросы, по которым практически невозможно прийти к согласию

Фото: посольство России в Белоруссии

Единственные вопросы, по которым практически невозможно согласие, — это Крым, а также признание ЛНР и ДНР. Об этом заявил член украинской делегации на переговорах Украины и России, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

— Россия настаивает, чтобы мы признали их независимость, но это часть Украины, разумеется, эта позиция неприемлема для украинского общества, — передает «РИА Новости» его слова.

Он признался, что это — главная проблема и украинская сторона не знает, как преодолеть этот барьер.

Фото: посольство России в Белоруссии

В то же время стороны довольны тем, что слушают друг друга и ведут активное обсуждение. Отдельно Арахамия заметил, что страны НАТО не готовы обсуждать вопрос о членстве Украины в ближайшие 5 или 10 лет. Сам Киев не будет бороться за вступление в альянс.



Президент России Владимир Путин называл условия, при которых ситуация на Украине будет урегулирована: при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности; при признании российского суверенитета над Крымом; с учетом решения задач по демилитаризации и денацификации Украины и обеспечению ее нейтрального статуса.

Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Второй раунд состоялся 3 марта в Беловежской пуще. Украинская и российская делегации подробно обсудили гуманитарные и военные вопросы, а также вопрос будущего политического урегулирования. Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский назвал достигнутые на переговорах с украинской делегацией соглашения существенным прогрессом.



Татьяна Леухина